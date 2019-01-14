Какой уровень интеллекта у самых умных людей планеты
14 января 2019 05:10 232
Рекордным IQ обладал американец Уильям Джеймс Сидис, умерший в 1944 году: от 250 до 300. Однако знаток 40 языков и самый молодой студент Гарварда (поступил туда в возрасте 11 лет) не внес никакого вклада в науку. Всю жизнь проработал скромным офисным служащим. РИА Новости разбирается, что IQ может рассказать об умственных способностях человека и каковы результаты этого теста у признанных гениев, передает Day.Az.
Определить интеллект
Первый IQ-тест придумал в 1912 году немецкий психолог Уильям Штерн: набор широко известных задачек и головоломок должен был определять потенциал развития у детей. Однако последовавшие за ним тесты на измерение умственных способностей, в том числе и опросник британского психолога Ганса Айзенка, сделавшего популярной саму идею оценки интеллекта, предназначались скорее для взрослых.
Сегодня большинство IQ-тестов определяют способность человека анализировать визуально-пространственную информацию, оценивают кратковременную память и скорость обработки данных. При этом обязательно учитывается возраст испытуемого.
Опросники составляют таким образом, чтобы среднее значение было равно ста баллам. Считается, что результат ниже 70 указывает на задержку в умственном развитии, а люди, получившие больше 115, особенно умны. О выдающихся способностях и даже гениальности можно говорить при IQ выше 140 баллов.
Впрочем, согласно сразу нескольким исследованиям, результаты таких тестов не всегда отражают реальный интеллект человека. Во-первых, можно натренировать себя на решение того типа задач, которые используются в опросниках. Во-вторых, оценки одного и того же человека могут зависеть от его физического и психологического состояния.
Медленно думающий гений
Кроме того, все IQ-тесты строго привязаны ко времени. Как правило, на вопросы надо успеть ответить за 30-60 минут. Однако известно, что нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, придумавший теорию относительности, соображал довольно медленно и на экзаменах не всегда успевал справиться со всеми заданиями в отведенное время.
Тем не менее IQ выдающегося физика оценивается примерно в 160 баллов. За свою жизнь он написал более трехсот научных работ, разработал несколько фундаментальных физических теорий - помимо теории относительности, квантовую теорию теплоемкости, теорию индуцированного излучения, квантовую статистику Бозе-Эйнштейна. Согласно данным американских социологов, ученый входит в пятерку самых известных людей ХХ века.
Победа интеллекта над телом
Такой же IQ, как у Эйнштейна, имел и другой выдающийся физик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Он занимался космологией и квантовой гравитацией, доказал, что Вселенная подчиняется общей теории относительности, и вывел законы механики черных дыр. Его книги расходились огромными тиражами - например, "Краткая история времени", рассказывающая о появлении Вселенной, природе пространства и времени и черных дырах, была выпущена тиражом десять миллионов экземпляров.
Ученый всю жизнь много работал, несмотря на страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз, превративший его в инвалида.
Самый умный отчисленный студент
У основателя компании Microsoft Билла Гейтса, считающегося одним из самых богатых людей планеты, IQ 170 баллов. Созданная им совместно со школьным приятелем Полом Алленом операционная система Windows сегодня установлена практически на каждом компьютере. Именно благодаря ей компьютер стал предметом массового использования.
При этом Гейтс даже не окончил университет. На втором курсе его отчислили из Гарварда за неуспеваемость, так как все свободное время он отдавал программированию. Но в 2007 году администрация вуза вручила ему диплом о высшем образовании и даже присудила докторскую степень.
Ученый, отказавшийся от миллиона долларов
В 2010 году российский математик Григорий Перельман стал самым обсуждаемым ученым планеты. Он решил одну из задач тысячелетия - гипотезу Пуанкаре, за что Математический институт Клэя присудил ему премию в один миллион долларов, от которой ученый отказался.
Кроме единственной решенной на данный момент задачи тысячелетия, Перельман также доказал теорию о душе в дифференциальной геометрии, гипотезу геометризации и несколько ключевых утверждений в александровской геометрии пространств ограниченной снизу кривизны.
Уровень IQ неизвестен.
Математический вундеркинд
Австралийский и американский ученый Теренс Тао уже в девять лет изучал математику университетского уровня, в 13 лет стал самым молодым победителем Международной математической олимпиады школьников, в 14 поступил в Массачусетский технологический институт, а к 20 годам получил степень доктора наук в Принстонском университете.
За годы своей работы он опубликовал более 250 научных работ, доказал теорему, утверждающую, что существуют неограниченно длинные арифметические прогрессии простых чисел, и обосновал циркулярный закон в теории случайных частиц. Сегодня Тао считается одним из самых умных живущих на планете людей. Его IQ оценивается в 230 пунктов.