Какой уровень интеллекта у самых умных людей планеты

Рекордным IQ обладал американец Уильям Джеймс Сидис, умерший в 1944 году: от 250 до 300. Однако знаток 40 языков и самый молодой студент Гарварда (поступил туда в возрасте 11 лет) не внес никакого вклада в науку. Всю жизнь проработал скромным офисным служащим. РИА Новости разбирается, что IQ может рассказать об умственных способностях человека и каковы результаты этого теста у признанных гениев, передает Day.Az.

Определить интеллект

Первый IQ-тест придумал в 1912 году немецкий психолог Уильям Штерн: набор широко известных задачек и головоломок должен был определять потенциал развития у детей. Однако последовавшие за ним тесты на измерение умственных способностей, в том числе и опросник британского психолога Ганса Айзенка, сделавшего популярной саму идею оценки интеллекта, предназначались скорее для взрослых.

Сегодня большинство IQ-тестов определяют способность человека анализировать визуально-пространственную информацию, оценивают кратковременную память и скорость обработки данных. При этом обязательно учитывается возраст испытуемого.

Опросники составляют таким образом, чтобы среднее значение было равно ста баллам. Считается, что результат ниже 70 указывает на задержку в умственном развитии, а люди, получившие больше 115, особенно умны. О выдающихся способностях и даже гениальности можно говорить при IQ выше 140 баллов.