Как телевикторины изменили мир

Сложно найти того, кто хотя бы раз в жизни не смотрел телевизионную викторину. И даже если вы не поклонник подобного рода передач и лишь изредка натыкаетесь на них случайным нажатием кнопки пульта, вы, несомненно, можете назвать как минимум пять телепрограмм, где участники отвечают на вопросы ведущего в погоне за призом.

Викторины могут быть самыми разными: детские, музыкальные, требующие высокого уровня эрудиции, юмористические и т.д. Правила также могут варьироваться в зависимости от формата передачи, но суть всегда неизменна: несколько участников соревнуются друг с другом, отвечая на вопросы из различных областей знания. Победитель, как правило, один, ему и достается главный приз (в телевикторинах чаще всего - денежный).

Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, само слово "викторина" является аналогом английского quiz (квиз) - так называются подобные игры на Западе. А вот привычный нам термин был придуман в Советском Союзе в 1928 году. Его автором стал известный в то время писатель, журналист, редактор журнала "Огонек" Михаил Кольцов. Как-то раз перед ним встала задача: объединить под одним названием подборку различных ребусов, шарад и заданий для читателей, составленную одним из журналистов. Звали этого сотрудника Виктор Микулин. Немного поломав голову, находчивый Кольцов предложил назвать раздел "викторина" - по имени того самого журналиста. Впоследствии многие стали связывать это название и со словом "победа", поскольку имя Виктор с латыни переводится как "победитель". Тем не менее, это значение было уже вторичным.

Существует и более романтическая версия происхождения слова "викторина". Так, ряд исследователей считает, что это название было своеобразным подарком Кольцова своей возлюбленной - балерине Большого театра Викторине Кригер. Так или иначе, очень скоро понятие "викторина" распространилось повсеместно. Так стали называть все интеллектуальные соревнования, где нужно было правильно отвечать на вопросы.

Подставные игроки

Популярность, которую приобрели эти игры с расцветом эпохи телевидения, сложно переоценить. Однако первыми викторинами, охватившими широкую аудиторию, были радиовикторины. В США они стали особенно популярными в 1930-е годы, когда страну охватила Великая депрессия. В условиях повальной безработицы и бедности, когда большая часть населения жила впроголодь, возможность выиграть крупную сумму денег, просто дав верный ответ на вопрос, казалась божественным спасением. Схватиться за эту соломинку пытались многие, поэтому когда в эфире начиналась игра, у радиоприемников собирались тысячи людей.

Закономерным продолжением радиовикторин стали викторины телевизионные.

Первая телевизионная станция WCFL, основанная тогда еще на принципе механической развертки, вышла в эфир в Чикаго 12 июня 1928 года. Советский Союз не сильно отставал от западного соседа: регулярное вещание в Ленинграде началось 15 ноября 1934 года. За ним вскоре последовало электронное телевещание - первым на регулярной основе его начал проводить Опытный ленинградский телецентр (ОЛТЦ) 1 сентября 1938 года.



Телевизор для того времени был сложной в управлении техникой и предназначался главным образом для коллективных просмотров - их устанавливали во дворцах культуры и домах пионеров. Однако постепенно производство этих аппаратов стало массовым, и с начала 1950-х годов "голубые экраны" стали приходить в обычные советские квартиры.

К тому времени в Соединенных Штатах уже зародился настоящий "культ" викторин. Одной из первых популярных телевикторин была передача "Вопрос за 64 000 долларов". Согласно статистике, каждый вечер это шоу собирало у экранов 55 миллионов американцев (при том, что все население страны на тот момент составляло порядка 155 миллионов человек). Улицы пустели, преступники исчезали из темных переулков, жизнь в городах замирала - все внимание было приковано к борьбе за большой куш.

К сожалению, не обошлось и без мошенничества. Так, в конце 50-х вскрылась масса случаев использования подставных игроков. Выяснилось, что создатели многих популярных шоу специально отбирали участников, обучали их, как вести себя перед камерой, и, наконец, подсказывали им ответы! К примеру, большой скандал разразился после того, как победитель телевикторины "Двадцать одно" Чарльз ванн Дорен признался перед Конгрессом, что правильные ответы ему подсказывали руководители проекта. Чарльз утверждал, что после нескольких подставных побед просил организаторов шоу позволить ему играть самому, но те и слышать об этом не хотели.

Этот и многие другие скандалы, связанные с викторинами, закономерно привели к спаду их популярности. Люди поняли, что большинство этих передач - одна большая ложь, призванная привлечь аудиторию и получить как можно больше денег от спонсоров. Чтобы предотвратить дальнейшие махинации, были приняты поправки к закону о СМИ, которые запрещали организаторам каким-либо образом влиять на исход игр. Но это не сильно помогло викторинам: в мире телеигр начался кризис.

Проигравших - в Арктику!

Впрочем, пауза была недолгой: уже через 10-15 лет бизнес возродился. Как ни крути, такова человеческая природа: мы жаждем зрелищ, стремимся отвлечься от повседневности и уйти в игровую реальность. И, конечно, мы все хотим легких денег.

Однако новый виток телевикторин уже не сопровождался такими колоссальными выигрышами, как это было прежде. Теперь в качестве приза победитель мог забрать не только деньги, но и, скажем, бытовую технику. Ничего не напоминает? Верно: в 1975 году на американских экранах дебютировало шоу "Wheel of Fortune" ("Колесо фортуны"), чей аналог все вы прекрасно знаете под названием "Поле чудес" (правда, российская версия передачи начала выходить лишь в 1990 году).

Полюбилась зрителям и такая игра, как "Jeopardy!" (в России известна как "Своя игра"). Суть ее проста и известна многим: участники отвечают на вопросы из области общих знаний, причем каждый вопрос представлен в виде утверждения о некоем предмете, и игрок должен догадаться, о чем идет речь.

Популярными становились и семейные викторины. Например, многие обожали смотреть "Войну семей" ("Family Feud"), аналогом которой в России стала передача "Счастливый случай").

Здесь друг с другом соревновались две семьи, которым нужно было назвать самые популярные ответы на вопросы опроса. Победитель получал деньги и ценные призы.

Но не только Америка стала родиной популярных телеигр. К примеру, знаменитое шоу "Кто хочет стать миллионером?" пришло в СНГ из Великобритании. Эта же страна подарила миру "Слабое звено", "Такси" (Cash Cab), "Народ против". В основе этих передач лежал довольно специфический и жесткий британский юмор.

Суровое отношение к проигравшим практиковалось и на Востоке. Особенно изощрились в этом плане японцы. Участники японских викторин не столько стремятся выиграть, сколько боятся проиграть, поскольку здесь действует довольно жесткая система наказаний. Так, в одной из передач игрок, давший неверный ответ на вопрос, вынужден был смотреть, как его мать посадили в кучу тухлой рыбы. В другом шоу проигравших принято без денег и транспорта оставлять в каком-то отдаленном районе, откуда сложно выбраться. Как-то раз нескольких игроков таким образом отвезли не куда-нибудь, а в Арктику! Вот такой загадочный восточный менталитет.

Роковая ошибка ведущего

Что касается первых викторин, придуманных в Советском Союзе, то они были совсем не похожи ни на западные, ни на восточные телешоу. Идеология советского общества не могла принять капиталистические ценности Запада и тем более допускать жестокость и несправедливое отношение к кому-то из участников.

Поэтому создатели российских телеигр старались стимулировать людей не легкой наживой, а приятным времяпрепровождением в компании любимых артистов и забавными поощрительными призами.

Хотя одна передача, где велась погоня за денежным призом, все-таки была - это знаменитое "Спортлото". Но были и другие. К примеру, "Артлото" - необычная программа, которую придумал известный сатирик Аркадий Арканов. Он был азартным человеком, и однажды, в очередной раз зачеркивая номера в карточке лотереи "Спортлото", Арканов подумал: что, если вместо видов спорта на билетах поставить имена известных исполнителей? Так и появилось "Артлото". Передача действительно напоминала популярную спортивную лотерею: здесь так же вращался барабан, ведущие доставали шары, только на них вместо цифр были имена известных советских артистов. В итоге в эфире звучала композиция того исполнителя, чье имя выпадало в лотерее. В программе также существовали различные номинации: "Зарубежная песня", "Юмор", "Гость Москвы", "Новая песня" и другие.

Безусловно, отдельной важной вехой в истории советских и российских телевикторин стал вышедший на телеэкраны в 1961 году "Клуб весёлых и находчивых", сокращенно - КВН.

История происхождения этой передачи очень увлекательна. Мало кто знает сегодня, что прообразом КВН была телеигра "Вечер весёлых вопросов". Ее придумал журналист, киновед Сергей Муратов, взявший за основу чешскую игру "Гадай, гадай, гадальщик". "Вечер" шел в прямом эфире: телезрители звонили в студию и отвечали на вопросы ведущих (композитора Никиты Богословского и актрисы Маргариты Лифановой), за правильные ответы получали призы.

Этот проект мгновенно стал успешным, но одна нелепая случайность привела передачу к краху. В третьем выпуске зрителям должны были поставить следующее условие: приз получит тот, кто первым придет в студию в шубе, шапке и валенках (на дворе стояло лето), а в руках будет держать прошлогодний выпуск газеты за 31 декабря. Только про газету Богословский упомянуть забыл, и это стало роковой ошибкой. Конечно, зимняя одежда присутствовала в шкафу у каждого советского гражданина, и в результате студию на Шаболовке атаковали тысячи людей в шубах и валенках. Желавших получить свой законный приз зрителей не смогли остановить и кордоны милиции - их просто смели. Начался полный хаос, трансляцию прекратили. Результатом этого скандала стало закрытие передачи, а Молодежную редакцию Центральной студии телевидения, включая Муратова, уволили почти в полном составе.

Как начинали КВН

Но уже четыре года спустя заведующая отдела редакции программ для молодежи Центрального Телевидения Елена Гальперина поручила Муратову придумать новую передачу в духе "Вечера веселых вопросов". Журналист взял себе в помощь еще двух авторов - хирурга и по совместительству режиссер театра МГУ "Наш дом" Альберта Аксельрода и начальника цеха на Московском электроламповом заводе, инженера Михаила Яковлева. Втроем они принялись за работу. Вскоре было придумано название - "КВН". Это сейчас все мы знаем, как расшифровывается эта аббревиатура, но изначально на такое название авторов вдохновил первый советский телеприемник - КВН-49. Однако, если приемник был назван по первым буквам фамилий конструкторов (Кенигсон, Варшавский, Николаевский), то название телепередачи получило более яркую и позитивную расшифровку - "Клуб веселых и находчивых". Программа стала выходить в эфир в 1961 году и не покинула его по сей день, сделав лишь один перерыв с 1972 по 1986 год.

Сегодня, несмотря на популярность Интернета и снижение телевизионной аудитории в целом, сложно найти того, кто не слышал о КВН. Эта передача в свое время обрела такую славу, что свои клубы веселых и находчивых стали возникать на всем советском пространстве и даже за его пределами. Следует, впрочем, отметить, что первые выпуски КВН заметно отличались от сегодняшних. Командные соревнования, борьба вузов, юмор - все это, безусловно, было. Но упор делался не только на юмористическую составляющую, но и на находчивость, эрудицию. Студенческие коллективы состязались друг с другом не только в умении рассмешить, но и в смекалке, остроумии, артистизме. В то время не было и привычной нам заставки со словами "Мы начинаем КВН": программу открывала песня "Берите в руки карандаш", которую исполнял Олег Анофриев.

Со временем "Клуб веселых и находчивых" превратился в одно из крупнейших музыкальных юмористических шоу с элементами театрального искусства, а ведь он также начинался с формата викторины. Прошло много лет, но и в наши дни эта передача имеет достаточно высокий рейтинг. Практически ни одно высшее учебное заведение сегодня не обходится без своей студенческой команды КВН - это стало доброй традицией.

Легендарный волчок

Но вернемся к советскому периоду. Расцвет телеигр в СССР пришелся на 1970-1980-е годы. Тогда были популярны такие передачи, как "А ну-ка, девушки!" Это была игровая телепрограмма-конкурс среди молодых девушек, каждая из которых была представительницей какой-либо профессии. Участницы соревновались за звание лучшей в своем деле. В передаче также принимали участие популярные советские исполнители и ансамбли. Впоследствии у этой программы появился аналог - "А ну-ка, парни!". Обе передачи пользовались большим успехом.

В 1969 году на небосклоне советского телевидения взошла звезда Владимира Яковлевича Ворошилова. Первым его крупным проектом стала не имевшая аналогов программа "Аукцион". Передача была создана по просьбе Министерства торговли СССР: чиновники попросили работников телевидения придумать способ продвижения отечественных товаров, спрос на которые был гораздо ниже предложения (рекламы на телевидении в то время еще не было).

Тогда находчивый Ворошилов придумал своеобразную смесь викторины и аукциона, в ходе которой производители могли во всей красе представить аудитории свой товар, который в итоге и доставался в качестве приза тем, кто правильно отвечал на вопросы ведущего. Благодарность властей не знала границ: после первого выпуска программы, посвященного чаю, спрос на него настолько вырос, что вскоре этот продукт стал дефицитным.

Но, безусловно, главным детищем Ворошилова стала телевикторина для эрудитов "Что? Где? Когда?". История этой знаменитой игры, в которой команды телезрителей и знатоков сражаются за денежный приз и обладание Хрустальной или Бриллиантовой совой, началась - с чего бы вы думали? С того самого волчка, который в начале каждой игры запускает крупье. Однажды в детском магазине Ворошилов обратил внимание на игрушку "Скачущий всадник" - небольшую юлу, которую стоит только привести в движение - и всадник на лошади начинает скакать по кругу, перепрыгивая через барьеры.

Ворошилова эта игрушка заворожила: он увидел в ней символ азарта (отсылка к скачкам) и волю случая (мы никогда не знаем, в какой момент волчок остановится). Это стало толчком к созданию новой увлекательной телеигры.

Первый выпуск вышел на экраны 4 сентября 1975 года. Как в случае с КВН, изначальные правила немного отличались от современных. Вначале это была семейная игра: две семьи соревновались друг с другом, отвечая на каверзные вопросы телезрителей. Вскоре был сформирован клуб знатоков, стали формироваться "классические" правила игры: одна минута на обсуждение, игра до шести правильных ответов, команды из шести игроков во главе с капитаном и, наконец, знаменитый вопрос с черным ящиком.

Руководил игрой сам Ворошилов, который на протяжении многих лет оставался за кадром. Зрители и знатоки слышали только его хрипловатый голос, вещавший откуда-то свысока, что придавало его образу таинственности (многие зрители действительно не знали, кто же все эти годы вел их любимую передачу). А его остроумные, едкие замечания, сарказм и жесткая ирония шокировали многих телезрителей, привыкших в доброжелательным и улыбчивым ведущим - это также подогревало интерес к игре.

Среди знатоков были исключительно люди эрудированные, привыкшие мыслить нестандартно и глубоко анализировать. Вопросы требовали от них знаний в самых разных областях знаний - физике, истории, литературе, философии... Подготовиться к такой викторине было невозможно.

Призы соответствовали высокоинтеллектуальному уровню викторины - за каждый вопрос вручалась книга. В конце 1980-х годов стали разыгрывать и другие призы, например, дорогую и дефицитную технику. А после перестройки игра получила статус "интеллектуального казино" и вместе с ним еще один важный элемент - денежные ставки. Впрочем, основная концепция не изменилась, и главным достоинством "Что? Где? Когда?" по-прежнему является захватывающая борьба умов, за которой так интересно наблюдать.

Сегодня большинство из нас воспринимает викторины, как некий пережиток прошлого. В каком-то смысле так и есть: с приходом в нашу жизнь интернета телевидение и радио отошли на второй план. Но викторины не исчезли! Напротив, появились специальные сайты-викторины, где можно отвечать на вопросы в режиме online, и некоторые из них предусматривают денежные призы. Таким образом, викторина стала нам даже ближе и доступнее - теперь, чтобы проверить свою смекалку и заработать вознаграждение, не нужно куда-то дозваниваться или ехать в телестудию - достаточно взять в руки смартфон.

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