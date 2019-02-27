Кардиологи из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета назвали основную причину рака сердца. Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Medical Xpress.

Согласно одному из исследований на эту тему, опухоль появляется в сердце крайне редко - ежегодно фиксируется примерно 1,38 случая на сто тысяч человек. При этом болезни сердца остаются самой распространенной причиной смертей в США, опережая онкологические заболевания.

"У кардиохирурга за всю практику может встретиться один такой случай. Большинство опухолей в сердце - около 75 процентов - являются доброкачественными. Гораздо более распространены случаи развития рака из легких, груди или из других частей тела. Если опухоль появляется в сердце, то, скорее всего, это обусловлено генетикой", - отметила кардиохирург центра, доктор Моника Леха.

По словам директора программы изучения опухолей соединительной ткани Мичиганского университета Скотта Шутце, редкость сердечной онкологии связана со строением сердца. Оно состоит из соединительной ткани, тогда как рак чаще всего поражает эпителиальную, которая выстилает простату, поджелудочную железу или пищевод.

Хирурги подчеркивают, что в большинстве случаев рак сердца операбелен. Без хирургического вмешательства развитие доброкачественной опухоли чревато инфарктом.