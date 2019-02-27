Названа причина развития рака сердца
Кардиологи из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета назвали основную причину рака сердца. Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Medical Xpress.
Согласно одному из исследований на эту тему, опухоль появляется в сердце крайне редко - ежегодно фиксируется примерно 1,38 случая на сто тысяч человек. При этом болезни сердца остаются самой распространенной причиной смертей в США, опережая онкологические заболевания.
"У кардиохирурга за всю практику может встретиться один такой случай. Большинство опухолей в сердце - около 75 процентов - являются доброкачественными. Гораздо более распространены случаи развития рака из легких, груди или из других частей тела. Если опухоль появляется в сердце, то, скорее всего, это обусловлено генетикой", - отметила кардиохирург центра, доктор Моника Леха.
По словам директора программы изучения опухолей соединительной ткани Мичиганского университета Скотта Шутце, редкость сердечной онкологии связана со строением сердца. Оно состоит из соединительной ткани, тогда как рак чаще всего поражает эпителиальную, которая выстилает простату, поджелудочную железу или пищевод.
Хирурги подчеркивают, что в большинстве случаев рак сердца операбелен. Без хирургического вмешательства развитие доброкачественной опухоли чревато инфарктом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на среду
Генетики выяснили, как лимоны становятся кислыми
Ученые намерены возродить тасманских дьяволов
Ученые раскрыли тайну загадочного исчезновения древней империи
Изобретён "умный" шприц
Натуральные антибиотические средства для лечения легких инфекций
Точный гороскоп на среду
МИД Азербайджана о дешевых пропагандистских заявлениях Армении
Минтруда Азербайджана о повышении социальных пособий в стране
Азербайджан привел в полную боеготовность войска в Нахчыване - ВИДЕО
Еще 120 семей в Азербайджане получат новые квартиры
Георгия Данелию вывели из искусственной комы
Стали известны подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына
Канада выделила $35,5 млн на оказание гуманитарной помощи Йемену
О Ходжалинском геноциде на языке жестов - ФОТО - ВИДЕО
Разрешение для эксгумации Франко приостановлено
Массовая резня в Ходжалы является геноцидом - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
Новый коррупционный скандал в Армении ударит по Пашиняну
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
Президент Ирана отказался принять отставку главы МИД страны
Генетики выяснили, как лимоны становятся кислыми
На Филиппинах сотни человек умерли из-за вспышки кори
Эрдоган обвинил Евросоюз в неискренности
-
26 Фев. 10:11 14 931
-
26 Фев. 18:15 9 476
-
26 Фев. 14:54 8 099
-
26 Фев. 05:03 7 893
-
26 Фев. 11:02 5 549