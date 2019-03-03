Жизнь шейха Мансура - идейного вдохновителя борьбы горцев за независимость Кавказа - была бурной, но короткой. При взятии русскими войсками Анапы он был пленен и отвезен в Петербург. О том, как в дальнейшем сложилась его судьба, существует несколько версий. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Русская Семерка..

Гроза империи

В течение шести лет деятельность шейха Мансура являлась мощным раздражителем для Российской короны. Его вдохновляющие и пылкие речи в сочетании с красивой наружностью привлекали к нему большое количество сторонников и "возмущала" их против России. Побуждаемые шейхом к активной борьбе с царизмом горцы стали серьезной преградой на пути покорения Кавказа.

Движение Мансура, распространившись среди адыгов, быстро охватило весь Северный Кавказ. Весомую помощь Мансуру в борьбе против русских оказывала Порта, особенно в период русско-турецкой войны 1787-1791 годов, стоившей России больших жертв. Еще в 1785 году для захвата Мансура на Кавказ был отправлен двухтысячный отряд под командованием полковника де Пиери, однако при селении Алды он потерпел сокрушительное поражение.

Только к сентябрю 1790 года, после победы генерала Германа на берегу Кубани над объединенным турецко-горским отрядом, Мансура удалось загнать в угол: с остатками войска непокорный имам укрылся в турецкой крепости Анапа.

22 июня 1791 года Анапа пала. Не желая сдаваться, Мансур бросился с факелом в пороховой погреб, однако ворвавшимся в крепость солдатам удалось его перехватить. Плененный Мансур был переправлен в Петербург. Князь Григорий Потемкин отговорил императрицу Екатерину II давать Мансуру личную аудиенцию: многоопытный фаворит опасался, что Екатерина может поддаться очарованию заносчивого горца. Но Мансур все же предстал пред очами царицы, когда его несколько минут водили возле дворцовой колоннады.

А дальше было следствие. Протокол свидетельствует, что Мансура "как сущего развратителя народов Закубанских и Кавказских" императрица приказала допросить "о всем его похождении и всех деяниях его содержа между тем под крепкою стражею, и наблюдая, чтоб он в пище и одежде не претерпел недостатка".

В кромешной тьме

15 октября 1791 года секретным рескриптом Екатерины II шейх Мансур как бунтовщик и государственный преступник был приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости "за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба Империи".

В тот же день приговоренный был передан в распоряжение коменданта крепости Михаила Колюбакина. Как говорят документы, шейха поместили в "одиннадцатый нумер" на нижнем этаже казармы и определили ему содержание "по 25 копеек на день".

Однако условия содержания Мансура никак нельзя было назвать удовлетворительными. Если в еде он особенно не нуждался, то сырость подвального помещения и полное отсутствие света могли пагубно сказаться на его здоровье. В кромешной тьме и безмолвии Мансур провел долгих три года. Ведь по указу Тайной канцелярии имаму было запрещено покидать свою камеру.

Учитывая, что для горца нет большего несчастья, чем лишиться свободы, Мансур держался стойко. Он не пропускал ни одной молитвы, выдерживал тридцатидневный пост в месяц Рамадан. И не смирил свой гордый и горячий нрав. Примером тому может служить случай со стражником, который грубо обошелся с ним: "Его пылкая южная натура не могла мириться с суровыми требованиями крепостного режима. В один из дней в припадке гнева Мансур ударом ножа убил оскорбившего его грубостью караульного солдата", - писал историк М. Я. Корольков. После происшествия шейха навечно заковали в кандалы.

Суровые условия содержания в тюрьме все же дали о себе знать: у Мансура развилась чахотка. В письме коменданта крепости зафиксировано, что в конце февраля 1794 года Мансур заболел туберкулезом и спустя полтора месяца (13 апреля) "жизнь его завершилась в казематах крепости".

Похоронили шейха тайно, как и многих заключенных Шлиссельбурга: "В шестое на десять число пополудни в двенадцатом часу вышеписанного Ших Мансура тело из крепости порутчиком Юхаревым вынесено и прямо водою на Преображенскую гору отвезено, где оное и погребено, о чем сим Правительствующего Сената Тайной экспедиции покорнейше имею честь донесть".

Известно, что к Павлу I уже после смерти Екатерины приезжала делегация чеченцев c просьбой забрать тело покойного имама. Император обещал помочь, однако в конце концов был вынужден отказать, так как обнаружить место захоронения не представлялось возможным.

Итальянский след

Многие соплеменники шейха Мансура были уверены, что их кумир не погиб в Шлиссельбургской крепости, а прожил всю оставшуюся жизнь в имении, которое ему пожаловал император Павел I.

А вот, например, в журнале "Русская мысль" за 1884 год можно было ознакомиться со статьей "Авантюрист XVIII века", в которой рассказывалось о похождениях на Кавказе некоего итальянца по имени Жан-Батист Боэтти, выдававшего себя за шейха Мансура. Там отмечалось, что профессор Туринского университета Оттино нашел в городском архиве бумаги, в частности, личные письма шейха, попавшие на Апеннины через европейского сподвижника Мансура.

Согласно документам, уроженец Монферата авантюрист Джованни Батиста Боэтти, попав на Ближний Восток, познакомился с исламской культурой и даже выучил наизусть Коран. На Кавказе Боэтти оказался исключительно из желания прославиться. Там красивый и статный пришелец, называя себя шейхом Мансуром, сразу привлек внимание горцев. Новоявленный духовный лидер, хорошо изучивший местные нравы, ловко перемешивая догматическое учение с предписаниями практически-житейского характера, вскоре завоевал симпатии значительной части мусульман.

Итальянская версия гласит, что попавший в русский плен Мансур был сослан не в Шлиссельбургскую крепость, а в Соловецкий монастырь, где дожил минимум до 1798 года. Впрочем, никакие документы, имеющиеся в распоряжении российских историков, эту гипотезу не подтверждают.