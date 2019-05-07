Что такое смерть? Есть ли жизнь после смерти? Эти вопросы испокон веков будоражат умы человечества. И сегодня ученые все еще пытаются их решить, исследуя мозг и подаваемые им сигналы. Такой эксперимент провели в 1996 году российские ученые, чтобы установить, продолжает ли мозг жить (и как долго) после физической смерти тела.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Эксперимент в крематории

Суть эксперимента заключалась в следующем: исследователи установили на тело датчики, которые фиксировали мозговую активность уже после смерти тела. При этом проследили, чтобы аппаратура не реагировала на внешние условия: изменение температуры, давления, влажности. Когда перед кремацией в помещении запустили печь, энцефалограф неожиданно начал фиксировать сигналы. Более всего они были похожи на те, что исследователи фиксировали у живого испуганного человека. Создалось ощущение, что покойник "боялся" предстоящей процедуры кремации...

Результаты эксперимента изучали неоднократно и интерпретировали по-разному: от подтверждения существования загробной жизни до ошибки аппаратуры или намеренного подлога. И для сомнений действительно есть основания - ведь сам эксперимент называют "тайным" и "подпольным" без точного указания, где и кем он был проведен, а информация о нем впервые появилась спустя 10 лет - в книге Сергея Сумина "Неотложные состояния". Казалось бы, можно отринуть все вышеописанное как чушь или выдумку, но нет...

Американские и европейские эксперименты

Примерно в тоже время - в середине 90-х - аналогичные эксперименты независимо друг от друга проводились в США, Германии и Голландии. Правда, огласке они поначалу тоже не предавались. Лишь полтора десятилетия спустя на основании множества экспериментов и после их тщательной интерпретации совместную работу представили ученые Центра изучения инсульта в Берлине и Медицинского университета в Цинциннати.

В статье "Терминальная деполяризация и электрическая тишина при смерти коры головного мозга человека" они подтвердили, что также фиксировали электрическую активность головного мозга у трупов. Причем в определенные моменты после смерти - спустя 15-25 минут - она сильно нарастает, превышая обычную активность мозга живого человека. Феномен, названный "Распространяющаяся депрессия", действительно напоминал паническое состояние живого человека. Так чего же так боятся мертвецы после смерти?

Интерпретации эксперимента

Ученые предлагают несколько объяснений наблюдаемого феномена. Теория о том, что специалистам удалось зафиксировать тот момент, когда душа покидает тело, лишь одна из немногих. Так доктор Лакхмир Чавла предполагает, что явление связано с гибелью нейронов, которые, как мини-батарейки, имеют небольшой электрический заряд и после смерти человека начинают разряжаться. Этот процесс как раз и занимает 15-30 минут после остановки сердца.

Другое мнение у Ланса Беккера из Пенсильванского Университета. Он считает, что нейроны пытаются запустить остановившееся сердце и "воскресить" человека, что иногда удается - в случаях клинической смерти. К слову, так называемый "второй срок" клинической смерти (временной порог, в котором еще возможен запуск сердца) как раз и составляет те самые несколько десятков минут.

Более экзотическую, хотя и не лишенную оснований, теорию предлагает Стюарт Хамерофф из Университета Аризоны. Он считает, что в момент посмертной мозговой активности сознание человека "переписывается" в информационное поле Вселенной - ведь с позиций квантовой механики исчезнуть просто так - бесследно - оно не может.