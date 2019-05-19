Спецподразделение "Каскад" выполняло задания, которые были не под силу обычным войскам ограниченного контингента Советской армии в Афганистане. В частности, в одном из боев именно спецназ КГБ уничтожил хорошо вооруженную бандгруппу моджахедов "Черные аисты" под командованием Усамы Бен Ладена, по численности более чем в 10 раз превосходившую отряд.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Спецподразделение для партизанской войны

Отряд особого назначения "Каскад" был создан по личному распоряжению председателя КГБ СССР Юрия Андропова в июле 1980 года. Как писали авторы книги "ОСНАЗ. От бригады особого назначения к "Вымпелу". 1941-1981 гг.", спецподразделение "Каскад" было сформировано для партизанской войны с афганскими моджахедами, поскольку после ввода ограниченного контингента Вооруженных сил Советской армии в Афганистан скоро стало ясно, что эти части к боям в горной местности не готовы. В "Каскад" входили в общей сложности порядка тысячи человек. Это были специально обученные военнослужащие, уровень подготовки которых был немного выше, чем у солдат других частей советских войск в Афганистане. Костяк "Каскада" составляли обоновцы, служившие в отдельной бригаде особого назначения (ОБОН), - несколько оперполков и отдельный батальон. Группы "Каскада" находились в 8 самых крупных административных центрах Афганистана, большая часть территорий которых контролировалась моджахедами.

Основные задачи

"Каскад" подчинялся союзному Центру и представительству КГБ СССР в Афганистане. Основными задачами подразделения были помощь в организации местных органов безопасности, налаживание агентурной сети среди афганского населения, планирование и проведение спецопераций против банд моджахедов. "Каскад" действовал в тесном контакте с армейскими подразделениями Советской армии, часто участвовал в совместных операциях.

Несмотря на то, что по подсчетам историков соотношение сил ограниченного контингента советских войск вкупе с афганскими военнослужащими и местных бандформирований составляло 1:3 (300 тысяч человек против 100 тысяч), советские подразделения не обладали навыками ведения боевых действий в горной местности и потому несли большие потери. В Афганистане действовали примерно полторы тысячи вооруженных банд.

За 4 года с начала 1980-х в течение нескольких периодов (от 6 месяцев до года) в Афганистане функционировали 5 спецгрупп "Каскад". Они создали в стране национальные органы безопасности и впоследствии оказывали им всестороннее содействие в выявлении и пресечении антитеррористической деятельности. Подразделения "Каскада" постоянно принимали участие в различных боевых операциях, в которых демонстрировали высочайший уровень боевой подготовки.

Последний "полет" "Черных аистов" Бен Ладена

Одна из самых впечатляющих операций подразделения "Каскад" в составе 23 человек - уничтожение в 1983 году свыше 300 бойцов элитного отряда под командованием Усамы бен Ладена "Черный аист" неподалеку от Кабула. По воспоминаниям участника того многочасового боя сержанта Андрея Дмитриенко, два отряда спецназа попали в засаду в районе сопки Казажора. Сразу стало ясно, что атакуют наших бойцов хорошо обученные душманы, количество которых превышает наши силы как минимум в 10 раз. Душманы прикрывали нападавших из пулеметов ДШК, гранатометов и автоматов. У обороняющихся уже кончались патроны, когда на помощь им прилетели армейские "вертушки", отогнавшие "духов" пулеметным огнем. Из 23 человек группы "Каскад" двое были убиты и 17 ранены. "Черные аисты", судя по данным радиоперехвата, потеряли в этом бою 372 боевика. Тогда же стало известно, что командовал элитным подразделением моджахедов тогда еще мало кому известный Усама Бен Ладен.