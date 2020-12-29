Прямо по курсу: 6 удивительных маяков

В мире высоких технологий рулят автопилоты. Но в штормовом море не обойтись без спасительных огней старых и новых маяков. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ расскажет о самых удивительных из них.

Чикагский маяк (Chicago Harbor Lighthouse)

США, Чикаго

Первый маяк в устье реки Чикаго рухнул недостроенным в 1831 году. Через год появился второй, однако спустя 20 лет стал почти незаметным на фоне растущего на берегу города. Следующий, каркасный маяк появился в 1859-м, но скоро тоже стал незаметным на фоне высоток и дымящих труб. В 1893-м был построен теперешний, который до сих пор прекрасно вписывается в урбанистический пейзаж.

Девичья башня (Kiz Kulesi)

Турция, Стамбул

По одной из легенд, в Девичьей башне держал свою дочь турецкий султан, безуспешно пытаясь защитить ее от предсказанной смерти. Точно неизвестно, когда башня была построена, но за свою многовековую историю она использовалась как маяк, тюрьма, хранилище цианида и культурный центр. Сегодня в ней дорогой ресторан.

Пильсумский маяк (Pilsum Leuchtturm)

Германия, Восточная Фризия

Маяк был поставлен в 1889 году недалеко от деревни Пильсум, на судоходном пути, связывающем город Эмден с Северным морем. Во время Первой мировой войны его отключили, чтобы не показывал дорогу вражеским судам. А позже так и не включили, потому что узкий канал изменил свое направление. Теперь маяк стоит в чистом поле, служа ориентиром лишь диким гусям.

Маяк Дармен (Le phare d'Ar-Men)

Франция, Бретань

"Ад адов" - так прозвали маяк, сооруженный на конце рифа острова Иль-де-Сен, на скале d'Ar-Men, возвышающейся над водой лишь на 4,2 м во время отлива. Строительство в трудном месте и в сложных условиях потребовало больших усилий и целых 14 лет - с 1867 по 1881 год. В первый год удалось лишь просверлить дырки для фундамента. Даже участники проекта не верили в его успешность. Однако маяк до сих пор стоит.

Маяк в Пунта-дель-Идальго (Faro De Punta Del Hidalgo)

Испания, остров Тенерифе

На самый верх футуристической 50-метровой башни ведут 246 ступеней. Раз в неделю их преодолевают техники, обслуживающие самый высокий маяк на Канарах и самый впечатляющий в мире. Он был возведен всего за несколько месяцев в 1992 году по проекту Идальго Рамиро Родригеса-Борладо. Свет маяка, стоящего на ровном берегу, виден на расстоянии 30 км.

Маяк Стромболиккьо (Faro Di Strombolicchio)

Италия, Липарские острова

Базальтовая скала, остаток древнего вулкана, создавшего остров Стромболи, носит имя Стромболиккьо. Это природный заповедник с уникальной флорой и фауной. На вершине, к которой ведет 200 бетонных ступеней, в 1926 году был построен маяк. Он работает на солнечной энергии и полностью автоматизирован.