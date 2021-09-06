Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей

Прозвища и имена из игры "Игры престолов", а также названия наркотиков попали в топ худших имен для детей по версии Twitter, сообщает газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одними из самых странных имен были признаны "Кхалисси" и "Цареубийца" (Kingslayer) - титул и прозвище двух персонажей сериала "Игра престолов". Из "уголовных" имен наибольшую популярность получили "Кокаин" и "Фэлони" (Phelany), которое является омонимом для слова felony - в переводе "тяжкое преступление".

Популярностью также пользуются необычные варианты написания традиционных имен, в том числе "Псаманта", "Дженниферт" и "Квииилин".

Учительница младших классов рассказала, что одного из ее учеников зовут "Джакузи", а другая женщина рассказала о знакомом астрономе, дочерей которого зовут "Нептун", "Галактика" и "Уран".