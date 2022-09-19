Почему нельзя ложиться спать голодным?

Сон на голодный желудок вреден для здоровья, рассказала URA.Ru врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра "МирА", кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова, передает Day.Az.

Привычка ложиться спать голодным может спровоцировать нарушения дыхания, привести к инсулинорезистентности, развитию грыжи диафрагмы и воспалению пищевода.

"Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями. Происходит нарушение апноэ или инсомния, то есть нарушение сна", - предупредила врач.

Специалист порекомендовала съедать перед сном легкую пищу, подойдут отварная курица или нежирное мясо, тушеные овощи. Лучше всего поесть за пару часов до сна.