Этот метеорит может оказаться обломком исчезнувшей планеты

Метеорит, найденный в 2023 году на северо-западе Африки, может оказаться обломком древней планеты, разрушенной в самом начале истории Солнечной системы.

Как передает Day.Az, команда исследователей под руководством Дженнифер Митчелл из Миннесотского университета сообщает, что анализ состава метеорита NWA 15915 выявил его уникальное происхождение, не связанное ни с одним из известных космических объектов. Открытие представлено на Конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе.

Большинство метеоритов, падающих на Землю, можно отнести к определенным группам - они происходят с Марса, Луны или крупных астероидов. Однако некоторые объекты, такие как NWA 15915, остаются загадкой. Детальный анализ показал, что он сформировался в условиях, схожих с теми, что были на раннем Меркурии: низкое содержание кислорода, медленное остывание магмы и наличие редких минералов, характерных для недр планет с металлическим ядром.

Исследователи обнаружили, что метеорит содержит необычные соединения железа, серы и хрома, которые могли возникнуть только в условиях крупного планетарного тела. Магнитные свойства NWA 15915 также оказались уникальными - он сохраняет остаточную намагниченность при комнатной температуре, что нетипично для известных метеоритов.

По мнению ученых, NWA 15915 и схожий с ним метеорит Ksar Ghilane 022 могут быть фрагментами некогда существовавшей планеты, которая либо столкнулась с другим космическим телом, либо была разрушена в результате катастрофических процессов ранней Солнечной системы. Если эта гипотеза подтвердится, находка поможет реконструировать эпоху гигантских столкновений, формировавших облик нашей планетной системы.