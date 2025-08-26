Корабль XIX века нашли на дне Финского залива

Построенное в середине XIX веке парусное судно обнаружили в районе острова Сескар в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе "Разведывательно-водолазная команда" в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на борту затонувшего корабля был найден колокол, который позволил установить происхождение парусника. На колоколе выявили надписи Standard и Port tack, что означает "левый галс", а также год постройки - 1858. По предварительным наблюдениям, речь идет о 30-метровом трехмачтовом английском торговом судне середины позапрошлого века.

Корпус и палуба парусника хорошо сохранились, но надстройка и палубные конструкции сбиты рыболовными сетями. На корме обнаружены штурвал, труба и кирпичи судовой печки.

Причины и обстоятельства того, почему парусник ушел под воду, пока не известны. Для установления этого специалисты проведут крупномасштабную подводную съемку и создадут детальную 3D-модель судна.

Корабль нашли в рамках проекта "Москитный флот Победы", посвященного поиску и идентификации торпедных и малых катеров. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества.