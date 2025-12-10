В Турции найдена загадочная статуэтка с зашитыми губами возрастом 11 тыс. лет

На ветреных холмах юго-восточной Турции археологи продолжают раскрывать детали жизни людей, которые более 11 тысяч лет назад создавали первые оседлые сообщества. Новые находки на Карахан-тепе - человеческая фигурка со сшитыми губами, каменные лица и двусторонняя бусина из серпентинита - добавляют штрихи к пониманию символического мира раннего неолита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Количество человеческих изображений растет, и это можно рассматривать как прямое следствие перехода к оседлости", - рассказал руководитель раскопок Неджми Карул.

По его словам, по мере того как люди отдалялись от охотничье-собирательской модели, в центре их представлений о мире оказались собственный образ и опыт - что заметно по лицам, выгравированным на Т-образных столбах.

По словам археолога Ли Клэра из Германского археологического института, сами постройки дают "маленькие фрагменты чьей-то жизни", а каждый культурный слой приближает исследователей к конкретным людям, их ритуалам и верованиям. За последние пять лет, отмечает он, регион подарил науке "удивительный массив данных", хотя отсутствие письменных источников по-прежнему оставляет пробелы.

Понять, кого изображали ранние мастера, практически невозможно - речь идет о фигурках, созданных за тысячи лет до появления письма. Но, как считает Карул, по мере накопления находок можно будет сравнивать контексты и выявлять статистические закономерности.

Неолитические поселения начали возникать вскоре после окончания ледникового периода. Благоприятные изменения среды позволили людям прокормиться без постоянной охоты, что привело к росту населения и развитию первых постоянных поселений. С переходом к оседлости возникли и новые социальные процессы.

"Как только появляется избыток ресурсов, возникает различие между богатством и бедностью", - отметил Клэр. - "Мы видим здесь самые ранние шаги по скользкой дорожке, которая в итоге привела к устройству современного мира".

Исследователи подчеркнули, что изучение каждого памятника позволяет говорить о сложном и высокоорганизованном обществе, чьи символы и культовые практики были куда разнообразнее, чем предполагали ранние модели. По словам Эмре Гюльдогана из Стамбульского университета, это полностью переворачивает представления о "примитивном" неолите. Карахан-тепе, например, изобилует человеческой символикой, тогда как в Гебекли-тепе преобладают изображения животных - показатель того, что близкие по времени общины формировали собственные культурные традиции.

Новые открытия также изменили туристический облик региона. Если раньше сюда приезжали в основном паломники, связанные с почитанием пророка Авраама, то теперь интерес к археологическим зонам привлекает куда более разнообразную аудиторию.