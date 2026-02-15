Житель Германии отправился в Африку, чтобы вернуть украденный телефон

Житель немецкого Ахена с ником yassine98 отправился в Сенегал (Африка), чтобы вернуть украденный iPhone, после того как обнаружил его местоположение с помощью функции геолокации. Об этом он рассказал у себя в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство оказалось примерно в пяти тысячах километров от места кражи. Мужчина пообещал подписчикам отправиться в Африку за смартфоном, если публикация наберет 10 тысяч лайков. В итоге ролик получил около 30 тысяч отметок "нравится", после чего он решил выполнить обещание.

Несмотря на финансовые трудности и необходимость завершить строительные работы дома, блогер решил, что поездка может обойтись дешевле покупки нового устройства. Он автостопом добрался до Брюсселя, а затем вылетел в Дакар, столицу Сенегала, фиксируя весь процесс в соцсетях.

На месте мужчина столкнулся с трудностями. В отеле ему рекомендовали не ехать в район, где фиксировался сигнал телефона, из-за высокого уровня опасности. В полиции сообщили, что данных геолокации недостаточно для проведения проверки без точного адреса. Несмотря на предупреждения, блогер продолжил поиски и воспользовался помощью местного жителя, которого ему посоветовали знакомые.

В результате они вышли на сотрудника магазина мобильных телефонов, которому предъявили претензии и пригрозили обращением в полицию. По дороге в участок мужчина согласился сотрудничать, заявив, что знает настоящего похитителя. При этом владелец смартфона продолжал отслеживать устройство и выяснил, что оно находится рядом. В итоге подозреваемому предложили вернуть телефон без обращения в правоохранительные органы либо столкнуться с риском уголовного преследования.

Вскоре смартфон был возвращен владельцу.