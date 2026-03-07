Исследователи предупреждают, что мощный шлейф пыли из Сахары несется в сторону Европы, обрушив на континент кровавый дождь, оставляющий ржаво-оранжевые пятна на авто, окнах и садовой мебели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Пыль, состоящая из песка и минеральных частиц, была перенесена ветром из пустыни Сахара в Северной Африке на тысячи километров в сторону Великобритании. В результате метеорологи прогнозируют, что уже в ближайшее время на мир обрушится кровавый дождь, оставляющий яркие пятна на авто и окнах.

Известно, что шлейф уже принес огненные закаты и задымленное небо, однако исследователи полагают, что он также обрушит с неба кровавый дождь. Этот дождь, приобретающий красноватый оттенок, не представляет опасности для здоровья человека, но способен оставлять пятна на садовой мебели и авто.

По словам доцента кафедры процессов образования минеральной пыли в Университете Рединга, доктора Клэр Райдер, когда дождь падает сквозь воздух, насыщенный сахарской пылью, он подхватывает мельчайшие частицы красновато-коричневого песка.

Спутниковые снимки показывают, что пылевое облако впервые поднялось над северо-западной Африкой в районе 27 февраля, а затем его подхватил атмосферный фронт, движущийся через регион. После того как пыль поднимается с поверхности планеты сильными ветрами, они могут достигать очень больших высот и переноситься по всему миру, преодолевая тысячи километров.

Исследователи наблюдали, что облако сахарской пыли переместилось на север над Францией и южной Англией, вызвав огненные закаты. Теперь Метеорологическая служба прогнозирует, что дальнейшие ливни могут обрушиться на мир в виде кровавого ливня. Ожидается, что концентрация пыли останется относительно низкой, а это значит, сами осадки вряд ли будут выглядеть заметно красными. Вместо этого, как ожидается, влияние пыли будет заметно уже после того, как осадки извергнутся на землю. По данным Метеорологической службы, действительно "красные дожди" - чрезвычайно редкое явление. Отмечается, что дождь с пылью не является редкостью для европейских стран, концентрация этих частиц обычно низкая, в результате чего невооруженным глазом дождь выглядит вполне обычно. Синоптики также отметили, что последствия дождя с пылью на этой неделе могут включать незначительное снижение видимости на больших высотах.

Министерство окружающей среды Великобритании также заявляет, что воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха в течение нескольких часов или дней может вызвать ряд последствий для здоровья человека. К ним относятся:

кашель;

стеснение и боль в груди;

затрудненное дыхание;

раздражение глаз, носа и горла;

ухудшение симптомов астмы.