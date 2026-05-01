Аттракцион Formula Rossa в Абу-Даби установил новый рекорд скорости

Парк развлечений Ferrari World Yas Island Abu Dhabi пополнил свой список рекордов еще одним достижением - его флагманский аттракцион Formula Rossa завоевал новый титул в Книге рекордов Гиннесса за самый быстрый старт на американских горках.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, теперь этот аттракцион является рекордсменом по самой высокой скорости, достигнутой при старте на американских горках: он разгоняется от 0 до 240 км/ч всего за 4,9 секунды, передает Day.Az.

С момента открытия аттракцион Formula Rossa славится своими высокоскоростными аттракционами, созданными с целью воссоздать напряжение старта гонки "Формулы-1".

Пассажиры разгоняются до экстремальных скоростей за считанные секунды, что дарит им сочетание инженерной точности и острых ощущений, вдохновленных автоспортом.

Этот аттракцион по-прежнему остается одной из главных достопримечательностей парка, привлекая посетителей, ищущих быстрых и ярких впечатлений.