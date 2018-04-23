Свазиленда больше нет: государство сменит название, и швейцарцам это нравится - ФОТО
Государства Свазиленд больше на карте вы не найдете. Последний абсолютный монарх в Африке король Мсвати III заявил, что переименовывает Свазиленд в Королевство Эсватини, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
О своем решении дать новое имя государству король объявил на праздновании 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III.
Теперь государство будет носить название Королевство Эсватини, как это было до колонизации Великобританией. В переводе с местного языка "эсватини" значит "земля свази". В последние годы король несколько раз использовал название "Королевство Эсватини" в выступлениях на Генеральной Ассамблее ООН и в Африканском союзе.
К тому же глава государства отметил, что с названием "Свазиленд" была некоторая путаница: его часто путают со Швейцарией (Swaziland - Switzerland).
Некоторые швейцарцы после этого заявления вздохнули с облегчением, потому что страны часто путают в онлайн-формах. Мсвати III сказал, что хочет, чтобы у его народа "было имя, с которым он мог бы себя идентифицировать".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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