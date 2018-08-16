Российские космонавты сняли видео о "тайной" жизни на МКС - ВИДЕО

Несколько минут назад космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос. Они должны установить внешнее оборудование и запустить несколько наноспутников. И кроме того, с последним грузовиком "Прогресс" космонавтам доставили партию портативных видеокамер. Глава Роскосмоса потребовал больше снимать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Обитатели МКС как люди с высоким чувством юмора еще до выхода в космос показали самый важный отсек.

"Если туалет не работает, то дальше летать невозможно", - сказал Артемьев.

Космонавт Олег Артемьев раскрыл подробности, которые долгие годы старались обходить стороной. Если с малой надобностью, как выразился космонавт, все понятно, то с большой нужно быть крайне аккуратным - приспособление миниатюрное. И не нужно стесняться, ведь от стула и стола в космосе вообще зависит практически все: даже международные отношения в экипаже.

"Настоящая валюта. На творог вообще можно выменять все что угодно. И креветки, и крабов - всего, чего у нас нет", - рассказал он.

Перед сегодняшним выходом космонавты подкрепились серьезно: им предстоит провести в скафандрах больше шести часов.

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