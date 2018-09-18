Торнадо засосало в себя пожарный рукав, оставив спасателей безоружными перед огнем - ВИДЕО

В Канаде бушуют лесные пожары, и порой создается впечатление, что сама природа настроена против людей. Бригаду пожарных, прибывших на вызов, атаковал огненный вихрь и отнял у них снаряжение. К такому повороту событий пожарные явно были не готовы.

Огненные смерчи появляются тогда, когда сильный ветер сталкивается с горящими деревьями или травой. Это явление не только разрушительно, но и очень коварно. На записи видно, как огненный вихрь противостоит спасателям и упорно не дает победить себя, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожарные из канадской Британской Колумбии приехали тушить очередное возгорание, когда на команду напало торнадо и попробовало отобрать у спасателей пожарный рукав.

Как передает Vancouver Sun, торнадо выхватило у пожарных пожарный ствол и подняло его на высоту более шестидесяти метров.

Ветер был такой силы, что отобрать шланг назад удалось только втроём. Причём дерзкое поведение смерча так разозлило пожарных, что один из спасателей даже начал кидаться в него камнями.​

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

