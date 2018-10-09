В Токио закрылся крупнейший в мире рыбный рынок

Токийский рыбный рынок Цукидзи, старейший и крупнейший в мире, в минувшие выходные провел последний аукцион. В четверг на этой неделе он переезжает на новое место в районе Тоёсу, немного дальше от центра Токио, сообщает газета Tokyo Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для туристов рынок был закрыт с 29 сентября. Люди со всего мира съезжались к 4 часам утра, чтобы посмотреть на утренние рыбные торги.

Решение о переносе рынка, просуществовавшего в районе Цукидзи 83 года, вызвало недовольство у рыбаков. Однако городские власти утверждают, что в последние годы многие строения обветшали, а санитарные условия стали далеки от нормы.

Сейчас губернатор Токио хочет очистить территорию к Олимпиаде 2020 года и сделать здесь огромных размеров парковку, дальнейшая судьба территории пока неизвестна. Ранее предполагалось, что через пять лет рынок вернут на прежнее место. Сейчас планируется сделать на его месте туристический центр.

Рыбный рынок в Цукидзи открылся в 1935 году и с тех пор был одной из главных достопримечательностей японской столицы. Ежедневно рынок посещают около 42 тыс. человек, а его оборот составляет примерно 1 тыс. 628 тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 1,6 млрд иен, как указывает брошюра правительства.

Судьба рынка стояла под вопросом с 2001 года, однако реализацию этого проекта отложили из-за необходимости очистить загрязненную химикатами почву, поскольку ранее в Тоёсу располагался газоперерабатывающий завод. Работы по очищению территории завершились в октябре 2014 года.