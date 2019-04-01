Наводнения в Иране: Эвакуированы десятки тысяч человек - ВИДЕО
В городе Хуррамабад одноименного района западной иранской провинции Лорестан эвакуированы 150 тысяч человек. Об этом иранскому телеканалу "Хабар" сказал заместитель губернатора по вопросам благоустройства провинции Ахмед Мурадпур, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в Хуррамабаде объявлена чрезвычайная ситуация в связи с обильными осадками и наводнениями.
Мурадпур добавил, что в результате селей затоплен ряд жилых домов и магазинов.
Отметив отсутствие жертв, заместитель губернатора добавил, что население предупреждено о необходимости покинуть дома.
Напомним, что непрекращающиеся дожди в различных провинциях Ирана в последние дни привели к наводнениям и затоплению городов и сел.
Организация медицинской экспертизы Ирана подтвердила гибели до сегодняшнего дня в результате стихии 51 человека.
По словам гендиректора Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Лорестан Гуламрзы Ага Мирзаи, на территории провинции Лорестан закрыта железная дорога из Тегерана в южном направлении. Он добавил, что вода размыла грунт под железнодорожной инфраструктурой.
"Если осадки уменьшатся, и появится возможность начать ремонт, то в ближайшие два дня движение на железной дороге можно будет восстановить", - сказал гендиректор Управления.
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