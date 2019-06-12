Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На фотографии, опубликованной на официальной странице художника в Instagram, изображена новая работа, сделанная на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, пребывающих из Евросоюза. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT ("Не пускать", "Вход запрещен") изображена крыса, которая бьет "отвалившейся" от надписи KEEP OUT буквой T по этому замку, чтобы открыть его.

Публикация за 12 часов набрала более 700 тысяч лайков.

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

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