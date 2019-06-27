Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.

"Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи-Ньюарк 27 июня, совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы", - сказано в сообщении.

Иные подробности инцидента пока не приводятся.

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