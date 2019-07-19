Гражданин ОАЭ приговорён к двум месяцам тюремного заключения за оскорбительные сообщения в адрес жены, отправленные по WhatsApp. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Khaleej Times.

Мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде Абу-Даби. По словам его супруги, она подала в суд на мужа после того, как он проигнорировал ее просьбы прекратить оскорблять ее по WhatsApp.

По решению суда первой инстанции мужчину осудили за оскорбление жены и нарушение закона о преступлениях в интернете. Следующее заседание по делу назначено на 15 сентября.

Ранее сообщалось, что суд ОАЭ признал виновной подданную Великобритании Лале Шахравеш в оскорблении бывшего мужа и его новой жены в соцсети Facebook. Подданная Великобритании заплатит штраф в 3 тысячи дирхамов (менее 1 тысячи долларов) и после этого сможет покинуть ОАЭ.

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