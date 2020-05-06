В Австралии произошел взрыв на угольной шахте

Взрыв произошел на угольной шахте в штате Квинсленд на севере Австралии. Об этом в среду сообщила телерадиокорпорация ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, взрыв произошел около 15:30 по местному времени. На место происшествия прибыли спасатели и автомобили скорой помощи. Пятеро шахтеров были госпитализированы с ожогами тела и дыхательных путей, их состояние медики считают критическим.

Горнодобывающая компания Anglo American, которой принадлежит шахта, заявила, что на месте аварии начата эвакуация персонала. "Сотрудники шахты оповещены о случившемся и будут эвакуированы. Эксплуатация объекта прекращена, начаты экстренные аварийные работы", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.