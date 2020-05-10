В Сингапуре робот следит за исполнением карантинных мер

Четвероногий робот вышел на тестовое патрулирование одного из парков Сингапура, где призывает посетителей соблюдать дистанцию в связи с действующими в стране ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Как отмечается в сообщении Совета по национальным паркам, испытания будут проводиться ежедневно в течение двух недель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представители ведомства рассказали, что устройство оснащено камерами, которые будут собирать информацию о числе посетителей парка. Это делается для того, чтобы власти смогли корректировать число жителей, одновременно находящихся в одном месте. Вместе с тем разработчики подчеркнули, что робот не имеет возможности распознавать лица, соответственно не может замечать нарушителей режима карантина, а также не собирает персональную информацию.

"Главной задачей является напоминание посетителям о необходимости соблюдения социальной дистанции", - говорится в заявлении совета. Во время испытаний его будет сопровождать сотрудник ведомства.

Робот от американкой компании Boston Dynamics имеет ряд преимуществ перед стандартными аналогами на колесах, поскольку легче может перемещаться по пересеченной местности. Он также оснащен сенсорами, способными оценивать препятствия на расстоянии 1 м.

Власти страны 7 апреля ввели в действие режим частичного карантина, который предполагает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. При этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, а кафе и рестораны продают еду только навынос.

Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают функционировать. Однако правительство настоятельно рекомендовало жителям оставаться дома, выходить в магазин только по одному, находясь в общественных местах строго соблюдать социальную дистанцию. Власти также обязали при выходе на улицу носить маски, исключение сделано только для детей до двух лет. Режим был продлен до 1 июня.

Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре превышает 22,4 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.