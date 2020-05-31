https://news.day.az/world/1239882.html В армянской тюрьме повесился гражданин Южной Кореи
В армянской тюрьме повесился гражданин Южной Кореи
Гражданин Южной Кореи повесился в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" в Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
На место происшествия отправилась оперативная группа полиции, а также следственная группа управления СК по Армавирской области.
Правоохранительные органы выяснили, что в около 07:40 в одной из камер тюрьмы повесился 50-летний выходец из Республики Корея Конг Джанг Хон. Следов насилия на теле умершего не было обнаружено. Решением следователя назначена судебно-медицинская экспертиза. По сведениям источника, кореец на родине обвинялся в мошенничестве.
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