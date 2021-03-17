Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии

Авария на 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает в Грузию из Турции, оставила без света большую часть территории страны.

В результате аварии прекратился импорт электричества из Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света. Электричества сейчас нет в некоторых районах Тбилиси, городах Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев откажется от электроэнергии из России и Белоруссии в 2022 году.

По его словам, энергосистема Украины в 2022 году отделится от российской и белорусской и начнет работать изолированно.

При этом в настоящее время Украина испытывает серьезную нехватку электроэнергии.