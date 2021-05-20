В Турции выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Турецкие медики зафиксировали за минувшие 24 часа менее 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с 1 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения Турции.

"За последние 24 часа сделано 219 192 теста, выявлено 9 385 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 207 человек. Теперь общее число умерших составляет 45 628, а инфицированных - 5,160 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 4,989 млн человек, добавили в ведомстве.

Днем ранее за сутки зарегистрировали 11 553 заболевших. 1 марта в Турции сообщили о выявлении 9 891 инфицированного за 24 часа.

Резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом в Турции начался в марте, он достиг своего пика 16 апреля, когда показатель достиг отметки в 63 082 новых случая.

Власти Турции вводили по всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая в связи с резким скачком распространения коронавируса. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществлялись по обязательному разрешению, общественный транспорт работал с 50-процентной загруженностью. После этого ежесуточный прирост по стране значительно снизился.