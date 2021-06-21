Российские ученые предрекли свыше 20 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки

Российские ученые заявили о возможном пике прироста заболеваемости коронавирусом с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) спрогнозировали, что с конца текущего месяца возможно выявление свыше 20 тысяч случаев заражения в сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишут "Известия".

Они обновили собственный прогноз по заболеваемости COVID-19. Они указали, что после пика произойдет снижение до 15-16 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Как объяснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров, специалисты скорректировали данные.

"Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих - примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев", - сказал он.

По словам Захарова, количество активных случаев COVID-19 к середине июля может установиться на отметке около 522 тыс. болеющих.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 5 316 826 случаев коронавируса, выздоровели 4 869 972 человека, скончался 129 361 пациент.