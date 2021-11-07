В Грузии выявлено более 4 тысяч новых случаев коронавируса

В Грузии за прошедшие сутки выявлено 4104 новых случая коронавируса, выздоровели 4627 инфицированных, скончались 67 пациентов. Информацию распространяет Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

С начала пандемии в Грузии выявлено 752 855 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 688 781 и умерли 10435 человек соответственно.

Всего в стране вакцинировано 2 003 963 человека, за сутки привились 3 453 человека.

При этом по состоянию на 6 ноября в Грузии было выявлено 5240 новых случаев коронавируса, 2235 пациентов выздоровели, 68 умерли.