В Сербии кот живет на могиле хозяина

В Сербии кот поселился на могиле умершего хозяина, сербского муфтия. Об этом в Twitter сообщил местный житель, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В ноябре 2021 года мужчина показал в соцсети фотографии кота, который жил на могиле своего умершего хозяина.

Сербский муфтий Муамер Зукорлич умер после сердечного приступа. Кот пришел на кладбище и отыскал могилу.

В январе очевидец опубликовал новое фото кота, который продолжает жить на кладбище.