https://news.day.az/world/1427276.html В Сербии кот живет на могиле хозяина - ФОТО
В Сербии кот живет на могиле хозяина - ФОТО
В Сербии кот поселился на могиле умершего хозяина, сербского муфтия. Об этом в Twitter сообщил местный житель, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В ноябре 2021 года мужчина показал в соцсети фотографии кота, который жил на могиле своего умершего хозяина.
Сербский муфтий Муамер Зукорлич умер после сердечного приступа. Кот пришел на кладбище и отыскал могилу.
В январе очевидец опубликовал новое фото кота, который продолжает жить на кладбище.
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