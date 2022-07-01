Биржи США закрыли первое полугодие худшими результатами за более чем полвека

Первая половина этого года стала худшей за десятки лет для основных биржевых индексов США, свидетельствуют данные торговой площадки по завершении торговой сессии в четверг.

По итогам полугодия промышленный индекс Dow Jones потерял 15,31%, что стало для него худшим показателем с 1962 года. Индекс S&P 500 сократился на 20,58%, чего не было с 1970 года. Индекс электронной биржи Nasdaq рухнул за полгода на 29,51%, что стало для нее худшим показателем за всю 51-летнюю историю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты настроены пессимистично и насчет второй половины этого года для американской экономики. "Весь год происходит перетягивание каната между инфляцией и замедлением роста, балансированием между ужесточающимися финансовыми условиями и попытками избежать явной паники. Полагаю, что мы более чем вероятно находимся в состоянии рецессии, и единственный вопрос состоит в том, насколько суровая она будет", - приводит агентство Reuters слова директора инвестиционной компании Simplify ETFs Пола Кима.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI в четверг снижается на $3,92 (3,57%), до 105,86 долларов за баррель.