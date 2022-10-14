В США создали самую быструю интернет-сеть

Американские специалисты увеличили скорость сети ESnet до 46 Тбит/с. Об этом сообщает Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ESnet - это компьютерная сеть исследователей Министерства энергетики США. Изначально ее создали в 1986 году для обмена научным результатами, и приоритетом этой сети всегда была скорость, поскольку результаты экспериментов в области физики и энергетики довольно объемны. Сеть непрерывно обновляют, и в 2011 по ней передали в сумме 1,1 экзабайта (1018) данных.

В ходе очередной модернизации скорость передачи данных по ней возросла до 46 Тбит/с (1012). Для сравнения, предельная скорость типичного Ethernet-кабеля составляет от 10 до нескольких десятков гигабит в секунду, а пользовательских интернет-тарифов - до сотни-двух мегабит. Физически эта сесть состоит из выделенных волоконно-оптических кабелей протяженностью 24 000 км.

Это рекорд скорости среди реально действующих сетей, но не абсолютный. В Японии функционирует экспериментальная установка со скоростью передачи данных 1 петабит (1015).