Новый вид мошенничества в соцсетях

В последнее время в социальных сетях появляются объявления, в которых предлагается услуга слежки за телефонами и аккаунтами близких людей. За такие "услуги" злоумышленники требуют от 30 до 80 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, мошенники обещают следить через камеры, прослушивать звонки, а также узнавать, с кем человек общается, что он делает и что планирует. Эти предложения становятся всё более распространенными, и немало людей готовы заплатить за такую информацию.

Мошенники требуют оплату заранее, до начала слежки. Однако, специалисты по информационным технологиям предупреждают, что это просто обман.

Эксперты объясняют, что без необходимых разрешений на телефоне нельзя получить доступ к его содержимому, а отслеживание аккаунтов в социальных сетях возможно только с согласия владельца, если он сам установит специальную программу для доступа к личным данным.

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