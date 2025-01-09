Автор: Лейла Таривердиева

После интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам в разных уголках мира сидят обиженные и возмущенные. Если пересчитать количество тех, кто обиделся на Баку за правду, наберется толпа. Обиделись в Евросоюзе, обиделись в Армении, обиделись во Франции и очень сильно обиделись в Иране. Хотя у каждой из обидевшихся сторон нет никакого морального права обижаться. Вместо этого следует проанализировать слова азербайджанского лидера, сделать выводы и попытаться исправить ситуацию.

Возьмем, например, Иран.

Накануне издание Mehr опубликовало обширную статью-оправдашку, которая доказывает, что иранская сторона не хочет анализировать и делать выводов.

Напомним, что, отвечая на вопросы журналистов, Президент Ильхам Алиев отметил, что провинциальный мулла, на мероприятии 29 декабря в Ардебили оскорбивший азербайджанский и турецкий народы, а также лидеров двух наших стран, должен быть наказан. Глава государства заявил, что этот мулла уже не в первый раз оскорбляет Азербайджан.

"Спрашивается, как человек, назначивший его на эту должность, относится к подобному. Он же не по своей воле занял эту должность. Нам хорошо известно, кто его назначает. Какова его реакция, поддерживает он это или нет, кто принесет извинения Азербайджану? Извинится или нет? Чувства сожаления, выраженного в заявлении Министерства иностранных дел Ирана, недостаточно. Здесь имело место явное оскорбление: и президентов Турции и Азербайджана, и наших народов, причем на официальном мероприятии в прямом эфире. И просто сожаление? Это, конечно, неприемлемо. Поэтому мы считаем, что этот провинциальный мулла должен быть наказан. По крайней мере, его следует снять с занимаемой должности и он должен извиниться перед Азербайджаном", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Иранское издание попыталось опровергнуть сказанное. Задача эта очень сложная, поэтому вышло смешно. Во-первых, авторы статьи представили представителя аятоллы Али Хаменеи в провинции Ардебиль Хасана Амели "обычным и неофициальным лицом". Утверждается, что оскорбляло азербайджанцев и турок не это высокопоставленное лицо, а некто неизвестный, никто, "попка-дурак", и в Иране удивлены, не ожидали и все такое. Однако мероприятие шло в прямом эфире, а Президент Азербайджана никогда не говорит о том, чего не знает. Поэтому аргументы иранской стороны не выглядят серьезно. Хорошо известно, что в Иране насаждается тюркофобия с активным участием религиозных деятелей. И если представитель аятоллы Хаменеи не умеет контролировать свой язык, его начальство должно принять меры. В противном случае возникают вот такие ситуации, не добавляющие плюсов в и без того непростые отношения.

Кстати, у иранской стороны, судя по публикации в полуофициальном правительственном издании, есть свой взгляд и на то, по чьей вине эти двусторонние отношения находятся сегодня в не лучшем состоянии. Там в корне не согласны с обвинениями в адрес Тегерана. Виноват, по иранской версии, сам Азербайджан, а также вездесущие "сионисты". Кто бы сомневался...

А теперь посмотрим, кто на самом деле разрушил в общем-то неплохие отношения двух стран. И в общем-то неплохими они были только благодаря терпению и дипломатии Баку, потому что практически все годы с момента обретения независимости иранская сторона давала поводы для недоверия и противостояния.

Начнем с конца. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране стало апогеем подковерной антиазербайджанской политики. 27 января 2023 года вооруженный террорист проник в посольство Азербайджана, расположенное в Тегеране, открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам дипмиссии и убил начальника службы безопасности. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Этот инцидент изучен вдоль и поперек и никакого "доследования" он не требует. Скоро два года, как ведется следствие, а террорист до сих пор не понес наказания, хотя ранее сообщалось, что его дело завершено. Несмотря на то, что напавший был связан с КСИР, а все обстоятельства, в которых был совершен теракт, говорят о его организованности и подготовленности, иранская сторона продолжает бубнить о каких-то "личных побуждениях" преступника.

Стоит привести цитату из статьи, которая, несомненно, выражает позицию официальных кругов: "Алиев, еще раз напомнив об этом событии (теракте против посольства - ред.), называет нападение на посольство в Баку "террористическим" с целью создания напряженности между двумя странами по неизвестным и подозрительным причинам; при этом, согласно международным нормам, подобные вопросы могут решаться на более низких уровнях и не требуют вынесения на официальный и высокий уровень".

Серьезно? Международные нормы предписывают решать вопросы террористических актов, вооруженных нападений на дипломатические представительства других стран на "более низких уровнях"?

Нападение на посольство стало кульминацией, а в целом отношения балансировали на грани проблемности все годы армянской оккупации, когда иранская сторона негласно поддерживала оккупантов, сотрудничала с сепаратистами, а также участвовала (не на официальном уровне, конечно) в разграблении захваченных Арменией территорий. В период 44-дневной войны вооружение для Армении, которое не пропускала Грузия, доставлялось через иранскую территорию. Более того, вооруженные силы ИРИ пытались препятствовать освободительному продвижению Азербайджанской армии, и это доказано. После войны иранские фуры продолжали незаконные поездки в находящийся под контролем РМК Карабах, доставляя сепаратистам сомнительные грузы. Когда же Азербайджан прекратил это безобразие, с иранской стороны хлынуло недовольство, пошли обвинения и агрессивные заявления. Иран провел несколько провокационных учений на границе с Азербайджаном, демонстративно отрабатывая форсирование реки Араз.

Это были откровенные провокации, но Баку на них не поддался. Через некоторое время, когда отношения начали вновь налаживаться, грянул теракт против посольства. Попытки иранской стороны представить все как бытовое происшествие вызвали в Азербайджане возмущение. Глупые версии, выдвигавшиеся иранскими силовиками, показали, что Иран не намерен докапываться до истины. При том, что были убитые и раненые. Это не простое хулиганство, это не камешки в окна посольства кидать.

В Иране на такие аргументы ничего не могут ответить. Все, что там могут, это обижаться на правду и выставлять в качестве контраргумента происки "сионистов" и мифические "израильские базы". Мифы об "израильских базах" созданы для поддержания градуса ненависти к Азербайджану в иранском обществе. Каждый свой прокол в двусторонних отношениях, каждую свою провалившуюся провокацию иранская пропаганда оправдывает "сионистами". На это скажем только одно: если найдете хоть одну иностранную базу на территории Азербайджана, мы всей страной принесем извинения. Да не нужно никаким сионистам прилагать усилия, чтобы разрушить отношения АР и ИРИ, потому что Иран сам делает для этого все возможное.

Последняя фраза статьи особенно интересна. "Ирония в том, что Азербайджан считает, что он в состоянии обвинить Иран в нынешней ситуации!"

Ирония в том, что иранская пропаганда не учитывает очень многих обстоятельств в этой самой нынешней ситуации. А Баку, поверьте, в состоянии называть вещи своими именами.