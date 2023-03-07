Президент Грузии отменяет все запланированные встречи в ООН и готовится обратиться к населению

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяет запланированные встречи в ООН и готовится обратиться к населению.

Об этом сообщает администрация президента, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

"Президент Грузии находится в США. Президент отменяет все встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению", - сообщили в администрации президента.