https://news.day.az/world/1544510.html Президент Грузии отменяет все запланированные встречи в ООН и готовится обратиться к населению
Президент Грузии отменяет все запланированные встречи в ООН и готовится обратиться к населению
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяет запланированные встречи в ООН и готовится обратиться к населению.
Об этом сообщает администрация президента, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.
"Президент Грузии находится в США. Президент отменяет все встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению", - сообщили в администрации президента.
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