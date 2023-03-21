В Европарламенте констатировали потерю ЕС большей части своей мощи

Европа за последние 20 лет потеряла большую часть своей мощи. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что мироустройство в настоящее время меняется из-за экономического подъема Китая и Индии. Западу это достаточно трудно осознать.

"При этом надо сказать, что позиции западных стран не одинаковы все-таки. США - по-прежнему мощнейшая политическая, особенно военная, а также экономическая держава. Европа, в свою очередь, потеряла большую часть своей мощи за последние 20 лет. Так что проблема особенно остро стоит перед Европой, точнее ЕС, ведь Европа включает в себя и Россию. Но пока многие европейские политики видят себя младшими партнерами США, и их отношение принципиально не изменилось, учитывая разный баланс сил", - подчеркнул Бек.