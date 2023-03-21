В Европарламенте констатировали потерю ЕС большей части своей мощи
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Европа за последние 20 лет потеряла большую часть своей мощи. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что мироустройство в настоящее время меняется из-за экономического подъема Китая и Индии. Западу это достаточно трудно осознать.

"При этом надо сказать, что позиции западных стран не одинаковы все-таки. США - по-прежнему мощнейшая политическая, особенно военная, а также экономическая держава. Европа, в свою очередь, потеряла большую часть своей мощи за последние 20 лет. Так что проблема особенно остро стоит перед Европой, точнее ЕС, ведь Европа включает в себя и Россию. Но пока многие европейские политики видят себя младшими партнерами США, и их отношение принципиально не изменилось, учитывая разный баланс сил", - подчеркнул Бек.