Швеция случайно выпустила ракету по Норвегии

Исследовательская ракета, запущенная в Швеции, дала сбой и случайно упала у границы Норвегии с высоты 250 километров. Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракету выпустили для проведения исследований в невесомости, уточняет канал. МИД Норвегии тем не менее уже выпустил заявление, в котором подчеркнул: ведомство "очень серьезно" относится к "любой несанкционированной деятельности" на своей территории. При этом ракета упала в 15 километрах от границы Норвегии (примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки).

По словам представителей Шведской космической корпорации (SSC), которая участвовала в запуске, ракета двигалась по траектории "немного длиннее и западнее", чем рассчитывали ранее. Однако она приземлилась "в районе, где никто не живет, и в 10 км от ближайшего населенного пункта", заявил представитель SSC.