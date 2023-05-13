В Испании выпал снег

На севере Испании выпал снег. Причем зима навалилась внезапно: температура экстремально рухнула почти до ноля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Удивительно, что целый месяц до этого заснеженные регионы мучала жара, и всё это время не наблюдали и дождинки. А сейчас - хоть катайся на лыжах. Вокруг белым-бело, дома и деревья в снежных шапках.

Жители явно не привыкли к таким сюрпризам и, естественно, мерзнут. В том районе минус 10 даже зимой - уже катастрофа. Но синоптики обещают, что весна через несколько часов в пострадавшую от снега Астурию все же вернется.