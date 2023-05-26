США, Франция обеспокоенны запуском иранской ракеты

Соединенные Штаты и Франция обвинили Иран в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, после того, как он провел испытание баллистической ракеты большой дальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Исламская Республика успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью 2000 километров, что стало последним из испытаний баллистических ракет и запусков спутников.

Представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила на ежедневном брифинге позже в тот же день, что такие испытания "вызывают тем большую тревогу в контексте продолжающейся эскалации ядерной программы Ирана".

"Действия Ирана представляют собой серьезные и повышенные риски нераспространения без какого-либо правдоподобного гражданского оправдания", - добавила она.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что "разработка и распространение Ираном баллистических ракет представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности".

"Несмотря на ограничения на ракетную деятельность Ирана в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран продолжает искать ряд ракетных технологий у иностранных поставщиков и проводить испытания баллистических ракет вопреки резолюции", - добавил Миллер.

"Иран, обладающий ядерным оружием, вероятно, действовал бы еще более провокационно, и именно поэтому мы так привержены предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия", - сказал он.