https://news.day.az/world/1586565.html Встреча по Украине на уровне глав государств намечена на сентябрь - СМИ
Встреча по Украине на уровне глав государств намечена на сентябрь - СМИ
Встреча по Украине на уровне глав государств может состояться в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита G20 в Индии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
По его словам, также ведется обсуждение организации более структурированного саммита по урегулированию ситуации в Украине позднее в этом году, однако конкретные даты и состав участников не называются.
Ранее мы писали о том, что США намереваются собрать Совбез ООН по украинскому вопросу.
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