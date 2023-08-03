Встреча по Украине на уровне глав государств намечена на сентябрь

Встреча по Украине на уровне глав государств может состояться в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита G20 в Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

По его словам, также ведется обсуждение организации более структурированного саммита по урегулированию ситуации в Украине позднее в этом году, однако конкретные даты и состав участников не называются.

Ранее мы писали о том, что США намереваются собрать Совбез ООН по украинскому вопросу.