https://news.day.az/world/1586402.html США намереваются собрать Совбез ООН по украинскому вопросу
США намереваются собрать Совбез ООН по украинскому вопросу
Председательство США намерено провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине 24 августа.
Как передает Day.Az, об этом говорится в "Запланированной программе председательства", опубликованной на сайте американской миссии.
Из документа следует, что заседание ожидается в первой половине дня.
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