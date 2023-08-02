США намереваются собрать Совбез ООН по украинскому вопросу
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Председательство США намерено провести заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине 24 августа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в "Запланированной программе председательства", опубликованной на сайте американской миссии.

Из документа следует, что заседание ожидается в первой половине дня.