Стало известно, как на Германии скажется отток сирийцев

Председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс заявил Spiegel, что массовый отток сирийских медицинских работников из Германии может сказаться на сфере здравоохранения ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы можем понять, что многие из них хотят вернуться на родину, и там они будут нужны срочно", - сказал он.

По словам Грасса, если сирийские медработники в больших количествах покинут Германию, это, без сомнения, почувствуется в сфере медицинских кадров.