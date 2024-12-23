В Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки

Полиция немецкого Бремерхафена сообщила о задержании мужчины, угрожавшего напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщила местная полиция в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В данный момент в социальных сетях распространяется видеозапись, в которой мужчина объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в городе.

"Полиция получила информацию и сразу начала расследование. В воскресенье вечером полиция задержала этого человека. Расследование продолжается", - говорится в публикации.