В Молдове заблокировали Telegram-канал Sputnik

Доступ к Telegram-каналу Sputnik Moldova был заблокирован в республике после того, как двумя годами ранее в Молдавии был закрыт сайт информационного агентства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при попытке его открыть, всплывает информационное окно "Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство".

В конце 2024 года в Молдавии перестали открываться Telegram-каналы молдавских оппозиционных лидеров, а также некоторых СМИ, которые блокируются правительством страны. Также их аккаунты были стерты в Facebook и Instagram.