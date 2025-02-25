В Австралии временно запретят иностранцам покупать жилье

Федеральное правительство Австралии намерено запретить иностранным гражданам покупать жилую недвижимость в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс.

"Правительство запретит иностранным инвесторам покупать готовые жилые дома как минимум на два года, а также примет жесткие меры контроля в отношении банковских операций, связанных с покупкой земельных участков иностранцами. Это делается для того, чтобы снизить цены на национальном рынке жилья", - указано в заявлении Чалмерса.

Также казначей сообщил, что полный запрет на покупку любого жилья иностранцами будет действовать с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2027 года. Ожидается, что за это время "власти страны смогут определить, следует ли продлевать его действие в дальнейшем". "Это позволит австралийцам покупать дома, которые в противном случае были бы приобретены иностранцами", - подчеркнул он.

Для обеспечения исполнения нового запрета Австралийское налоговое управление и государственное казначейство получат дополнительные аудиторские полномочия и финансирование в размере 16,5 млн австралийских долларов ($10,5 млн).

Национальное законодательство существенно ограничивает возможности покупки жилой недвижимости иностранцами, позволяя приобретать жилье только тем, кто приезжает в Австралию на длительный срок для работы или учебы. Планируется, что после введения запрета, иностранцы будут полностью лишены возможности купить готовое жилье, а в качестве инвесторов смогут участвовать лишь в тех строительных проектах, которые позволят увеличить объемы строящегося жилья или снизить его стоимость.