Мужчина украл 7 кг мяса, чтобы приготовить себе обед

В Брянске задержали мужчину, который украл из магазина мясо ради приготовления обеда и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Володарском районе. Директор торговой точки обратился в полицию и рассказал, что один из посетителей взял с полки три упаковки свинины общим весом около 7 кг и, не оплатив товар, выбежал из магазина - этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кассир попыталась догнать злоумышленника, но он скрылся.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. На допросе молодой человек рассказал, что из похищенного мяса приготовил себе обед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.