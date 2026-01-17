Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании

Мышь напугала гостей ресторана в элитном пятизвездочном отеле Ritz в Лондоне, Великобритания, и попала на видео. Кадры публикует местная газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 11 января в филиале Ritz в районе Мейфэр. Перед тем как грызун выполз в обеденный зал, в заведении подавали чай. По словам одного из очевидцев, напуганные посетители, заметив мышь, стали нервно поднимать ноги.

На опубликованных кадрах мышь бегает между пустыми столами, накрытыми скатертями. Сообщается, что грызуна ловили три часа.