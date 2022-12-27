В минувшие выходные китайская компания Nio представила две новинки - флагманский кроссовер ES8 второго поколения и купеобразный кроссовер EC7, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Основанная в 2014 году компания Nio производит высокотехнологичные премиальные электромобили, конкурирующие с Tesla и батарейными моделями большой немецкой тройки (Audi, BMW, Mercedes-Benz). В рамках прошедшего 24 декабря мероприятия Nio Day 2022 китайская компания представила два новых кроссовера, теперь продуктовая линейка Nio насчитывает восемь моделей: среднеразмерный седан ET5, младший кроссовер ES6 и его купеобразная версия EC6, дебютировавший минувшим летом кроссовер ES7 и его свежепредставленная купеобразная версия EC7, большой флагманский седан ET7 и большой флагманский кроссовер ES8 в двух поколениях ("первый" ES8 пока ещё продаётся).

Купеобразные кроссоверы EC6 (дебютировал в 2019 году) и EC7 относятся к среднеразмерному классу, но EC7 чуть крупнее, дороже и современнее - в его основе лежит более свежая модульная платформа NT2 с адаптивной пневмоподвеской: передняя - на двойных поперечных рычагах, задняя - многорычажная. 380-миллиметровые перфорированные тормозные диски с 6-поршневыми суппортами поставляет компания Brembo, заявленный тормозной путь на сухом асфальта со 100 км/ч до полной остановки - 33,9 м (это уровень спорткаров Porsche).

Габаритная длина Nio EC7 - 4968 мм, ширина - 1974 мм, высота - 1714 мм, колёсная база - 2960 мм. Объём багажника - 442 л, со сложенными сиденьями второго ряда - 1449 л. Плоское днище и покатая корма обеспечивают прекрасную аэродинамику: сх = 0,23, Nio утверждает, что это самый низкий в мире показатель среди серийных SUV. В багажную дверь встроен выдвижной спойлер с двумя рабочими положениями - экономичный создаёт минимальное аэродинамическое сопротивление, спортивным создаёт максимальную прижимную нагрузку. Пупырышки на крыше и передних крыльях - это органы искусственного зрения (камеры и лидар), необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота.

Двухмоторная силовая установка (по одному мотору на ось) - такая же, как у родственного кроссовера ES7: передний электромотор выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 350 Нм, задний - 300 кВт (408 л.с.) и 500 Нм, максимальная совокупная отдача - 480 кВт (653 л.с.) и 850 Нм. До 100 км/ч EC7 разгоняется за 3,8 с - пока это самый динамичный кроссовер Nio. Для силовой установки предусмотрены аж 10 ездовых режимов, в том числе режим буксировки прицепа. Ёмкость батареи - 75, 100 либо 150 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому ездовому циклу CLTC - 490, 635 и 940 км соответственно.

Салон в целом такой же, как у Nio ES7, но у EC7 более спортивные передние кресла с интегральными подголовниками, пассажирское кресло снабжено выдвижной подпоркой для ног, это кресло можно разложить в полукровать и с комфортом вздремнуть в дороге. Над 12,8-дюймовым сенсорным мультимедийным экраном расположена интерактивная голова робота-асисcтента Nomi. В оснащении заявлены панорамная стеклянная крыша без перемычек и сдвижной секции (зато есть несколько режимов затемнения), 1000-ваттная аудиосистема с 23 громкоговорителями и развлекательная консоль N-Box с очками виртуальной реальности.

В Китае Nio EC7 будет стоить от 488 000 юаней - это цена комплектного базового кроссовера с батареей ёмкостью 75 кВт·ч, но Nio предлагает также брать батареи в аренду с возможностью менять их на специальных терминалах. Базовый Nio EC7 с батареей по подписке обойдётся в 418 000 юаней, ежемесячная плата за батарею составит 980 юаней.

Nio EC7 с батареей на 100 кВт·ч стоит от 546 000 юаней (5,51 млн рублей), с батареей по подписке - от 418 000 юаней с последующей ежемесячной платой в 1680 юаней. Цена на топовый кроссовер с батареей ёмкостью 150 кВт·ч пока не объявлена.