В Китае составили рейтинг самых качественных электрокаров и гибридов

Опубликован китайский рейтинг качества электромобилей и гибридов. Список самых качественных, а также самых проблемных машин составило китайское подразделение американского агентства J.D. Power. Для этого был проведен опрос почти 10 тысяч владельцев новых электрокаров и гибридов, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев, и выявлено количества проблем на 100 автомобилей (Problem Per Vehicle, или PP100), передает Day.Az.

Автовладельцам предлагалось оценить машины в девяти категориях: дисплей, экстерьер, интерьер, мультимедийная система, сиденья, вождение, электронные помощники, силовая установка и климат-контроль. Изучив результаты, эксперты китайского J.D. Power пришли к выводу, что в целом качество автомобилей снизилось, причем как у локальных брендов, так и у иномарок. Падение качества они связывают с тем, что на фоне растущей конкуренции компании стараются как можно быстрее вывести на рынок новинки, зачастую жертвуя временем на разработку и различными проверками.

В сегменте электрокаров и гибридов победил Zeekr 001, оценка которого составила 171 балл. На втором месте с результатом 174 балла еще одна популярная в России модель - Li L9. Ну а на третьем месте оказался Nio ES8 (177 баллов). Эти данные отличаются от тех, которые ранее привела Китайская ассоциация качества - тогда Li L9 занял последнее место в списке качественных машин.

Худшим же в плане качества, по версии J.D. Power, стал электрический BYD Song Plus EV, который набрал 248 баллов. Чуть лучше результат у его гибридной модификации - 242 штрафных балла. На у на третей строчке антирейтинга находится Baojun Yep (238 баллов).

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